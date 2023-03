Herresbach (ots) - Am Sonntag, 19.03.2023, um 09.28 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Adenau über einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW an der Einmündung B 258/ B 412, Gemarkung 56729 Herresbach, informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 25-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B 258 vom Nürburgring kommend in Fahrtrichtung Mayen und beabsichtigte an der Einmündung B 258/ B 412 nach links ...

