PP Ravensburg: Verkehrsunfälle bei Tettnang und Hefigkofen

Tettnang

Sechs Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 467 an der Einmündung Lindauer Straße (L 329) sind mehrere Personen teils schwerer verletzt worden. Der 85-jährige Fahrer eines Subaru übersah bei Einfahren von der Lindauer Straße auf die Bundesstraße einen Skoda-Lenker, der von Kressbronn am Bodensee in Richtung Ravensburg unterwegs gewesen ist. Der 40 Jahre alte Skoda-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste den einfahrenden Subaru an dessen linken Fahrzeugseite. Durch die Kollision wurden die beiden Autofahrer sowie eine Beifahrerin im Subrau und drei weitere Insassen im Skoda verletzt. Neben mehreren Rettungswägen, die die Verletzten zur weiteren ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser brachten, war auch ein Rettungshubschrauber sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Insgesamt dürfte bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden sein. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 18.30 Uhr einseitig in Fahrtrichtung Kressbronn am Bodensee gesperrt.

Hefigkofen

Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der L 204 (Lupinenstraße) an der Einmündung Ziegelmüllerstraße ereignet hat. Eine 70-jährige Mercedes-Lenkerin übersah beim Linksabbiegen von der Ziegelmüllerstraße auf die Landesstraße eine 37 Jahre alte Skoda-Fahrerin, die von Ziegelmühle in Richtung Hefigkofen unterwegs gewesen ist. Die Skoda-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mercedes seitlich an dessen Fahrzeugfront. Beide Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Erstmeldung war neben einem Rettungshubschrauber auch die Feuerwehr im Einsatz. Um die beiden Unfallfahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst.

