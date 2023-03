Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrerin überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Mit ihrem Fahrzeug hat sich eine 20-jährige Autofahrerin am Dienstagabend gegen 21 Uhr in der Schmeier Straße überschlagen. Die Pkw-Lenkerin übersah aus unbekannter Ursache einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und kollidierte mit diesem derart wuchtig, dass sich ihr Fiat überschlug. Glücklicherweise wurde die Unfallverursacherin nicht verletzt, ihre Beifahrerin verletzte sich durch den ausgelösten Airbag nur leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Beteiligten vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Während am Fiat ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am geparkten Pkw auf rund 6.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Sigmaringen

Notruf missbraucht - Polizei ermittelt

Wegen Notrufmissbrauchs ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen einen 18-Jährigen, nachdem dieser am Dienstagnachmittag eine größere Schlägerei am Bahnhof gemeldet hatte. Mehrere Polizeistreifen fuhren die Örtlichkeit daraufhin an, wo jedoch keine Auseinandersetzung im Gange war. Anschließende Ermittlungen führten zu dem 18-Jährigen, der offensichtlich mit dem Handy eines Bekannten den Notruf gewählt und die erfundene Schlägerei geschildert hat. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Gammertingen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem Skoda hinterlassen, der am Montag zwischen 17.15 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Sigmaringer Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat Ermittlungen eingeleitet und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert hat sich ein 48-Jähriger hinters Steuer gesetzt, den Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Dienstagabend in der Herbertinger Straße kontrolliert haben. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch war und führten mit dem Mann daraufhin einen Atemalkoholtest durch. Nachdem dieser über 0,5 Promille ergab, musste der 48-Jährige sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwarten nun ein hohes Bußgeld sowie ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 15 und 15.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Platzstraße einen geparkten Mercedes gestreift. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet Passanten und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher mache können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unbekannter verursacht rund 2.500 Euro Sachschaden an Transporter

Rund 2.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstagvormittag in der Hauptstraße an einem Transporter verursacht. Zwischen 8.45 und 9.15 Uhr beschädigte vermutlich ein Autofahrer den Transporter beim Ein- oder Ausparken und fuhr anschließend davon. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

