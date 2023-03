Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb hat sich in der Säntisstraße in Bavendorf in der Nacht zum Dienstag an einem Auto zu schaffen gemacht. Der Täter stahl aus dem unverschlossenen VW Transporter, der vor dem Wohnhaus des Eigentümers geparkt war, mehrere Wertkarten. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls, sachdienliche Hinweise zum Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Argenbühl

Hund frisst Rattengift - Polizei mahnt zu Wachsamkeit

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist ein Hund während eines Spaziergangs in Christazhofen in Kontakt mit Rattengift gekommen. Der Jack Russel fraß bereits schon am 7. oder 8. März das Gift und musste sich in der Folgezeit übergeben. Eine Blutuntersuchung beim Tierarzt bestätigte in den Tagen danach den schlimmen Verdacht, dass der Hund vergiftet wurde. Der Polizeiposten Isny ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, da der Verdacht besteht, dass ein Unbekannter das Gift bewusst ausgelegt hat. In dem Zusammenhang werden Hundehalter zur Vorsicht aufgerufen. Behalten Sie ihr Tier beim Auslauf im Auge und achten Sie darauf, was es frisst. Sachdienliche Hinweise auf den Ausleger des Giftes werden unter Tel. 07562/97655-0 erbeten.

Baienfurt

Verkehrsunfall in der Waldseer Straße

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall in der Waldseer Straße am Dienstagmorgen entstanden. Eine 26-jährige Renault-Fahrerin wollte von der Straße nach links abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Seat einer 30-Jährigen zusammen. Die Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß nicht verletzt.

Baienfurt

Nach gefährlichem Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein Autofahrer am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Altdorfstraße eine Radfahrerin gefährlich überholt hat, sucht das Polizeirevier Weingarten nach Zeugen. Der Lenker eines schwarzen 5er BMW soll an einer Engstelle in der Straße mit sehr geringem Seitenabstand an der 28-jährigen Radlerin vorbeigefahren sein, sodass diese gefährdet wurde. Die Frau stellte den Autofahrer an der nächsten Kreuzung. Zur Klärung des Hergangs bitte die Polizei nun die hinterherfahrenden Autofahrer - unter anderem den Lenker eines blauen Fahrzeugs, der hinter dem BMW unterwegs gewesen sein soll - sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem ein Unbekannter einen VW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in den Bahnhofsarkaden touchiert hat und danach einfach davongefahren ist. Bei dem Unfall, der sich zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 13 Uhr abgespielt haben soll, ist am VW Polo ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Das Auto des Gesuchten dürfte nach bisherigen Erkenntnissen rot oder orange lackiert gewesen sein und ebenfalls einen größeren Schaden vom Unfall davongetragen haben. Zeugen können Hinweise in diesem Zusammenhang unter 07561/8488-0 auf dem Polizeirevier Leutkirch mitteilen.

Aichstetten

Autofahrer deutlich alkoholisiert unterwegs

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 35-Jähriger, der am Dienstagmorgen in eine Kontrolle der Polizei geraten ist. Der Fahrer war gerade erst vom Autohof losgefahren, als er durch die Beamten gestoppt wurde. Diese hegten schnell den Verdacht, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies - der Mann hatte laut Test rund 1,5 Promille intus. Er musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten seinen Führerschein. Da die Kontrolle zudem ergab, dass der seit geraumer Zeit in Deutschland lebende Mann seinen ausländischen Führerschein nicht hatte umschreiben lassen, erwartet ihn nun neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bad Wurzach

Lkw-Auflieger kippt um und sorgt teilweise für Straßensperrung

Ein mit Sand beladener Auflieger eines Lkw-Gespanns ist am Montagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Eintürnen und Molpertshaus umgekippt. Der 55 Jahre alte Lenker des Gespanns geriet mit seinem Schwerlaster aufs Bankett und sank dort mit einem Reifen ein. Nur mit Mühe konnte er den Lkw wieder auf die Fahrbahn lenken. Dabei kam er jedoch zu weit nach links und in der Folge auf den linksseitigen Grünstreifen. Dort kippte der Auflieger des Gespanns nach rechts auf die Straße. Der Fahrer blieb unverletzt, am Gespann entstand beim Unfall ein Schaden von rund 30.000 Euro. Die Bergung des Schwerlasters dauerte rund zweieinhalb Stunden, in denen die Kreisstraße immer wieder kurzzeitig voll gesperrt werden musste.

Kißlegg

Rücksichtsloses Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nur dem umsichtigen Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer ist es zu verdanken, dass ein 29 Jahre alter BMW-Lenker am Freitag auf der L265 zwischen Zaisenhofen und der A 96 keinen Unfall verursacht hat. Der Autofahrer überholte auf der Landesstraße trotz Gegenverkehrs kurz vor 13.30 Uhr ein anderes Fahrzeug. Nur durch starkes Abbremsen des Entgegenkommenden konnte eine frontale Kollision verhindert werden. Personen, die den Hergang beobachtet haben, insbesondere der Fahrer im Gegenverkehr, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 bei der Verkehrspolizei Kißlegg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell