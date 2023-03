Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit modifiziertem Roller unterwegs

Ein 18-Jähriger muss mit strafrechtlichen Folgen rechnen, nachdem er am Montagvormittag in der Flugplatzsstraße von der Polizei gestoppt wurde. Bei der Kontrolle fielen den Beamten Modifizierungen am motorisierten Zweirad des jungen Mannes auf, die eine deutlich höhere Höchstgeschwindigkeit ermöglichte als die erlaubten 25 km/h. Weil er dafür keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Darüber hinaus stellten die Polizisten das Gefährt für eine technische Überprüfung sicher.

Friedrichshafen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Rund 1,8 Promille hatte ein 47 Jahre alter Autofahrer intus, den Polizisten am Montagabend gegen 22.45 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert haben. Die Beamten waren auf die unsichere Fahrweise des Mannes aufmerksam geworden und stellten bei der Kontrolle deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung fest. Da die Atemalkoholmessung den Verdacht erhärtete, musste der 47-Jährige die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Ermittler leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein, nahmen seinen Führerschein in Verwahrung und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Friedrichshafen

5-Jähriger angefahren

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Montagmittag ein 5-Jähriger angefahren wurde. Der Junge überfuhr gegen 16 Uhr einen Fußgängerüberweg in der Meistershofener Straße mit seinem Fahrrad. Der bislang unbekannte Lenker eines silbernen SUV übersah das Kind beim Ausfahren aus dem dortigen Kreisverkehr und touchierte es. Der von seiner Mutter begleitete 5-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Unbekannte hielt kurz an und fuhr weiter, nachdem er sich bei der Mutter versichert hatte, dass alles in Ordnung ist. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des türkisch sprechenden Unfallbeteiligten geben können, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen 07541/701-0 zu melden.

Oberteuringen

Unbekannter tritt Fahrzeugspiegel ab - Polizei bittet um Hinweise

Ermittlungen unter anderem wegen Nötigung und Sachbeschädigung hat der Polizeiposten Meckenbeuren eingeleitet, nachdem am Montagmorgen ein Autofahrer von einem Unbekannten zum Anhalten genötigt wurde. Im Anschluss trat der Täter den Außenspiegel ab und flüchtete unerkannt. Gegen 7 Uhr wurde der 42-jährige Autofahrer auf der Strecke zwischen Oberteuringen und Waltenweiler zunächst vom Fahrer eines grauen Skoda Kombi durch dichtes Auffahren mit hoher Geschwindigkeit bedrängt. Danach überholte der Lenker des grauen Skoda und bremste den 42-Jährigen im Kreisverkehr der Ettenkircher Straße/Ammann-Kreuzer-Weg bis zum Stillstand aus. Angaben des Opers zufolge stieg der Fahrer des Skoda im weiteren Verlauf aus und versuchte zunächst, die Autotür des 42-Jährigen zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, trat der Unbekannte den linken Außenspiegel mit einem Fußtritt ab, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Beim Fahrer des grauen Skoda Kombi handelt es sich um einen Mann Mitte Fünfzig mit normaler bis kräftiger Statur. Er soll ca. 175 bis 180 cm groß gewesen sein und kurze graue Haare haben. Die Ermittler nehmen unter Tel. 07542/9432-0 Hinweise zu Tat und Täter entgegen.

Oberteuringen

In Gegenverkehr geraten - Unfall

Glücklicherweise glimpflich ist ein Unfall ausgegangen, der sich am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Bitzenhofen und Stadel ereignet hat. Eine 74-jährige VW-Polo-Lenkerin war in Richtung Stadel unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 41 Jahre alter Land Rover-Fahrer bremste umgehend ab und wich in den Grünstreifen aus, konnte eine wuchtige Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Die Unfallverursacherin wurde vorsichtshalber vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Beide Beteiligten kamen ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der am VW auf rund 10.000 Euro, am Land Rover auf etwa 15.000 Euro geschätzt wird.

Tettnang

Unbekannte beschädigen Parkscheinautomat

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen versucht, einen Parkscheinautomaten auf dem Krankenhausparkplatz in der Emil-Münch-Straße gewaltsam aufzubrechen. Obwohl die Täter den Versuch ohne Erfolg abbrachen, entstand an dem Automaten ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter 07542/9371-0 bei der Polizei Tettnang zu melden.

Überlingen

Kraftstoff aus Baumaschinen entwendet

Unbekannte haben am Wochenende mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus Baumaschinen auf einer Baustelle an der K 7786 zwischen Aufkirch und Bonndorf entwendet. Insgesamt wurden zapften die Täter etwa 800 Liter ab. Der Sachschaden wird auf weit über 1000 Euro beziffert. Die Ermittler des Polizeirevier Überlingen gehen davon aus, dass die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport nutzten und bitten unter Tel. 07551/804-0 um sachdienliche Hinweise.

Meersburg

Hund verursacht Verkehrsunfall

Ein freilaufender Hund hat am Montag gegen 15.45 Uhr in der Stettener Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Vierbeiner war seinem 53-jährigen Herrchen entwischt und kollidierte auf der abschüssigen Straße mit einem 69-jährigen Pedelec-Fahrer. Der Senior stürzte zu Boden und zog sich trotz eines Schutzhelms eine Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Owingen

Motorradfahrerin nach Kollision mit Leitplanke im Krankenhaus

Eine 41-jährige Motorradfahrerin ist am Montag gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Bikerin verlor auf der K 7788 zwischen Taisersdorf und Owingen in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Motorrad, kam von der Straße ab und kollidierte mit der Leitplanke. Die 41-Jährige wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.500 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.

