Ravensburg

Betrunken Unfall verursacht

Alkoholisiert hat ein junger Autofahrer am Sonntagnachmittag an der Einmündung Bahnhofstraße/Schwanenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 26-Jährige fuhr mit seinem BMW aus der Schwanenstraße, als er an der Einmündung schlagartig und ohne Vorankündigung nach rechts abbog. Dabei stieß er mit dem Heck eines Kia zusammen, dessen 44-jährige Lenkerin die abknickende Bahnhofstraße befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Pkw ein Schaden von jeweils rund 7.000 Euro. Der 26-Jährige, der nach eigenen Angaben den mit drei Personen besetzten Wagen gelenkt hat, stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies - laut einem Messergebnis hatte er über ein Promille intus. Dies hatte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme seines Führerscheins durch die Polizei zur Folge. Außerdem kommt nun ein Ermittlungsverfahren auf ihn zu.

Ravensburg

Sachbeschädigungen an der Veitsburg

In den vergangenen Tagen wurden bei der Polizei gleich zwei Beschädigungen an der Veitsburg gemeldet. Bereits von Donnerstag auf Freitag wurde an einer Zugangstür zur dortigen Jugendherberge eine Scheibe mit einem Stein eingeworfen. Der Schaden, der dadurch entstanden ist, dürfte sich auf einige hundert Euro belaufen. Auch die Schranke zum daneben befindlichen Parkplatz wurde über das Wochenende beschädigt. Ein Unbekannter brach sie am Sonntag zwischen Mitternacht und 9 Uhr ab. Wie hoch die Reparaturkosten ausfallen dürften, muss aktuell noch geklärt werden. Ob die Taten in Verbindung stehen, kann nicht ausgeschlossen werden. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Leutkirch

Pkw aufgebrochen

In der Straße Am Floschen wurde am frühen Samstag ein Pkw aufgebrochen. Der Täter warf mit einem Stein die Seitenscheibe des in einem privaten Hofraum abgestellten Autos ein und stahl aus einer Geldbörse im Wagen Bargeld. Der Schaden, den der Täter am Wagen und durch den Diebstahl verursachte, beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Leutkirch geht von einem Zusammenhang zu einem zweiten Pkw-Aufbruch in dieser Nacht in der Dorfstraße aus (wir berichteten). Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, oder in der Nacht in Herlazhofen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 mit dem Polizeirevier Leutkirch in Verbindung zu setzen.

Wangen

Dieb klaut aus Auto

Lebensmittel und Getränke wurden aus einem auf der B 32 an der Argenbrücke geparkten Pkw gestohlen. Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag verschaffte sich der unbekannte Dieb Zugang zu dem auf der Straße abgestellten Wagen und nahm die Waren im Wert eines zweistelligen Eurobetrages mit. Personen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Vogt

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hat ein Unbekannter an einem in der Kirchstraße geparkten Dacia angerichtet und im Anschluss das Weite gesucht. Am Sonntag zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr touchierte der unbekannte Fahrzeuglenker den auf Höhe einer Bankfiliale geparkten Pkw. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Wilhelmsdorf

Feuerwehreinsatz in der Riedhauser Straße

Die Feuerwehr war am frühen Montag gegen 4 Uhr in der Riedhauser Straße wegen eines Brandes in einem Wohnhaus im Einsatz. Ein im Müll entsorgter Lappen, der mit Hartwachsöl getränkt war, entzündete sich während der Nacht selbstständig. Der Brand sorgte für eine starke Rauchentwicklung in der Küche und dem Rest des Erdgeschosses. Die Hauseigentümer, die durch die aktivierten Rauchmelder geweckt wurden, zogen sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr sicherheitshalber ins Obergeschoss zurück. Die Wehrleute halfen zwei im Haus befindlichen 2 und 4 Jahre alten Buben schließlich mittels Leiter aus dem Haus. Die Eltern konnten das Gebäude durch den Eingang verlassen. Der Brand des Mülls war durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht. Ein nennenswerter Schaden entstand nach erster Einschätzung nicht. Personen wurden nicht verletzt.

Bad Waldsee

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Personen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die sich am Sonntag zwischen Mitternacht und 16 Uhr auf dem Bleicheparkplatz ereignet hat, sucht aktuell das Polizeirevier Weingarten. Ein unbekannter Fahrzeuglenker touchierte die Fahrerseite eines geparkten Audi A6 und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um eine Regulierung der Folgen zu kümmern. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

