Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Junge Fahrgäste prellen Taxifahrer um sein Geld

Eine sechsköpfige Personengruppe ließ sich am Sonntagmorgen mit einem Taxi von einer Diskothek in Friedrichshafen nach Bad Saulgau fahren. Gegen 04.30 Uhr traf das Taxi in Bad Saulgau ein und drei Frauen stiegen in der Altshauser Straße aus. Das Taxi fuhr anschließend weiter in die Seewattenstraße, wo drei männliche Personen im Alter von ca. 25 Jahren ausstiegen, ohne die Fahrkosten in Höhe von 215 Euro zu bezahlen. Beim Versuch, einen der flüchtenden Täter festzuhalten, verletzte sich der 29-jährige Taxifahrer und musste ärztlich behandelt werden. Der Taxifahrer beschrieb die männlichen Personen als südländisch mit schwarzen Haaren und Dreitagebart. Sie trugen schwarze Jacken und dunkelblaue Hosen. Zu den drei Frauen liegen keine Beschreibungen vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell