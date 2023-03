Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 11.03.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Argenbühl (ots)

Beim Überholen den Gegenverkehr übersehen - 40000 Euro Schaden

Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Freitagnachmittag auf der B 12 zwischen Eglofstal und Isny. Eine 64-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr von Eglofstal in Richtung Isny und überholte in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Sattelzug. Dabei kam ihr ein Citroen entgegen, der von einer 39-jähriegen gelenkt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, ließ sich der Peugeot zurückfallen und streifte dabei den neben sich befindlichen Sattelzug. Gleichzeitig kam es auch zum Streifvorgang mit dem Citroen. Dabei waren alle drei Fahrzeuge nebeneinander. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg die Einbehaltung des Führerscheins der Verursacherin noch an der Unfallstelle an.

Amtzell

Auf der Flucht gegen Polizeiauto gefahren

Der 39-jährige Fahrer eines Volvos wurde am Freitag gegen 22.00 Uhr bei Geiselharz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Akoholbeeinflussung fest. Ein Alcotest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen die weiteren Maßnahmen leistete der Mann erheblichen körperlichen Widerstand. Es gelang ihm sich loszureißen, in seinen Wagen zu springen und zu flüchten. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf. Der Flüchtige fuhr kreuz und quer im Bereich von Amtzell und kollidierte nach ca. 3km infolge eines Fahrfehlers mit dortigen Holzpoltern. Er setzte zurück und fuhr gegen den zwischenzeitlich dahinter anhaltenden Streifenwagen, an dem ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Bei der anschließenden Festnahme leistete er wiederum massiven Widerstand, wobei zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und es wird gegen ihn wegen mehreren Straftatbeständen ermittelt.

Leutkirch

Unbekannte brechen Fahrzeug auf

Ein in der Dorfstraße in Herlazhofen abgestelltes Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen aufgebrochen. Dabei wurde die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und eine im Fahrzeug befindliche Geldbörse entwendet. Sachschaden und Höhe des Diebesgutes belaufen sich auf etwa 600 Euro.

A 96/ Kißlegg

Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

Deutlich zu schnell war etwa ein Fünftel der Autofahrer, die am Freitagmorgen auf der A 96 bei Kißlegg unterwegs waren. Wegen des starken Regens war die Geschwindigkeit in Richtung München auf 80 km/h reduziert worden. Von den zwischen 9 und 12 Uhr knapp 470 gemessenen Fahrzeugen fuhren über 100 mit eindeutig zu hoher Geschwindigkeit. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu. 13 Fahrer waren sogar so schnell, dass sie zudem mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Tesla, der trotz der Regenfälle mit 137 km/h unterwegs war.

