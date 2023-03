Ravensburg (ots) - Leutkirch Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro entstand bei einem Unfall in der Wangener Straße in Leutkirch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00:25 Uhr meldete ein Zeuge den Verkehrsunfall, bei dem ein VW Passat, der die Wangener Straße in stadtauswärtiger Richtung befuhr, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten ...

