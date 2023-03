Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro entstand bei einem Unfall in der Wangener Straße in Leutkirch in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 00:25 Uhr meldete ein Zeuge den Verkehrsunfall, bei dem ein VW Passat, der die Wangener Straße in stadtauswärtiger Richtung befuhr, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A4 fuhr. Obwohl an dem VW Passat die linke Radaufhängung abgerissen wurde, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt noch bis zur Einmündung in die Tautenhofer Straße fort und stellte dort sein Fahrzeug ab. Als die Polizei an der Unfallstelle eintraf, stellten sie zwei 25-jährige Personen fest, die sich gegenseitig beschuldigten, zum Unfallzeitpunkt den VW Passat geführt zu haben. Da beide Personen stark alkoholisiert waren und die Fahreigenschaft zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt werden konnte, wurden bei beiden Personen eine Blutentnahme angeordnet und der verunfallte VW Passat zur Spurensicherung beschlagnahmt. Die Ermittlungen, welcher der beiden Personen, die bei dem Unfall nicht verletzt wurden, das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, dauern an. An beiden verunfallten Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils 7 500 Euro. Der VW Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

