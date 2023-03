Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 11.03.23 aus dem Landkreis Sigmaringen.

Hettingen (ots)

Betrunkene Fahrzeuglenkerin kommt von der Fahrbahn ab

Die 49-jährige Lenkerin eines Pkw VW war am Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr auf der B 32 von Gammertingen in Richtung Sigmaringen unterwegs und kam auf Grund Alkoholeinwirkung alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten bei der Dame deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheins waren die Folgen. Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. An ihrem Fahrzeug war kein Schaden entstanden.

Sigmaringen

30-jähriger fährt unter Drogeneinwirkung

Den Fahrer eines Transporters kontrollierten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Freitagmorgen in der Binger Straße. Dabei stellten sie beim Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet und die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell