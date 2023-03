Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Presseberichte vom 11.03.2023 aus dem Bodenseekreis

Eriskirch (ots)

Mehrere Verletzte bei Unfall auf B 31

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten kam es am Freitagabend beim Einfahren auf die B 31 bei Eriskirch in Richtung Friedrichshafen. Die 53-jährige Fahrerin eines Minicooper befuhr die Auffahrt zur B 31 bei Eriskirch und wechselte von der Beschleunigungsspur auf den rechten Fahrstreifen der B 31. Dabei übersah sie einen diese Fahrspur befahrenden Sattelzug. Es kam zur Kollision wobei der Minicooper in den Gegenverkehr schleuderte und dort gegen einen VW stieß. Der Minicooper wurde um die eigene Achse gedreht und stieß mit einem Porsche zusammen. Ein dem Porsche nachfolgender Pkw Mazda konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Porsche auf. Die Fahrerin des Minicooper wurde schwerverletzt; der Fahrer des VW leicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50000 Euro. Die B 31 war während der Unfallaufnahme für längere Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell