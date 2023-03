Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrerin kollidiert mit Auto

Leichte Verletzungen hat sich eine 65-jährige Radfahrerin zugezogen, als sie am Donnerstag kurz vor 12 Uhr in der Friedrichstraße mit einem Pkw kollidiert ist. Die 37-jährige Fahrerin eines Fiat wollte auf einen Parkplatz am Straßenrand fahren und übersah dabei die entgegenkommende Frau, die mit ihrem Zweirad auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. Die 65-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und stieß frontal gegen die hintere Pkw-Seite. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und musste in der Folge von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Fiat der Unfallverursacherin entstand rund 2.000 Euro Sachschaden, am Rad beläuft sich dieser auf mehrere hundert Euro.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Die Polizei ermittelt Strafrechtlich gegen zwei E-Scooter-Fahrer, die am Donnerstagnachmittag ohne gültigen Versicherungsschutz in der Flugplatzstraße unterwegs waren. Bei den Kontrollen fiel den Beamten auf, dass jeweils noch die grüne Versicherungsplakette für das vergangene Jahr angebracht war, die nicht mehr gültig ist. Anfang März müssen die Versicherungskennzeichen an Mofas, Motorrollern und E-Scooter gewechselt werden - leicht zu erkennen an der jährlich wechselnden Kennzeichenfarbe. Wer ohne einen gültigen Versicherungsschutz fährt, macht sich nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafbar und muss mit einer Anzeige rechnen. Weiterfahren durften die gestoppten Verkehrsteilnehmer mit ihren Elektro-Rollern nicht.

Friedrichshafen

Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr an der Einmündung der Ekkener Straße zur Ailinger Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher. Ein unbekannter Autofahrer bog nach links auf die Ailingerstraße abund nahm dabei einem stadteinwärts fahrenden Leichkraftrad-Lenker die Vorfahrt. Der 49-jährige Zweiradfahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern und kam aufgrund der nassen Fahrbahn ins Rutschen. Er stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten sowie die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Eriskirch

Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße ermittelt die Polizei. Ein Unbekannter hatte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Mazda an der Frontstoßstange touchiert und danach einfach das Weite gesucht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Überlingen

Diebe bedienen sich bei Umzug am Hausrat

Nachdem bislang Unbekannte am Samstag, den 4.3.2023, im Schilfweg diversen Hausrat gestohlen haben, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet nun um Zeugenhinweise. Umzugshelfer hatten die Gegenstände vor dem Haus am Gehweg zum Abtransport bereitgestellt und kurzzeitig unbeaufsichtigt zurückgelassen. Wie im Nachgang bekannt wurde, hatten sich dabei Diebe bedient und diverse Gegenstände, unter anderem eine Stereoanlage, Dekorationsartikel, einen Puppenwagen, Kinderbekleidung und Spardosen samt Bargeld gestohlen. Zeugen beschreiben die Tatverdächtigen, die sich am Hab und Gut bedienten, als Paar im Alter von etwa 45 - 50 Jahren. Sie hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild und waren auffallend ungepflegt. Beide machten einen verwahrlosten Eindruck und hatten wenige Zähne. Der Mann soll eher schlank gewesen sein und ging in einer gebückten Haltung. Er war mit einer Stoffhose und einer großen Jacke bekleidet. Die Unbekannten trugen verschmutzte weite Kleidung in dunklen Farbtönen. Die Frau hatte eine Stofftasche bei sich. Hinweise zu den Verdächtigen nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

