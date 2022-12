Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen (Haßloch und Deidesheim)

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, 01.12., führten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch 2 Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zunächst wurde von 09.00 bis 10.50 der Richtung Süden fahrende Verkehr in der Westrandstraße (Umgehung) in Haßloch kontrolliert. Dabei wurden 11 Verstöße gegen die dort geltende 50-km/h-Begrenzung festgestellt, wobei der schnellste hier mit 83 km/h unterwegs war. Weiterhin wurden 5 Verkehrsteilnehmern Mängelberichte ausgestellt, um sicherzustellen, dass Fahrzeugmängel beseitigt werden.

Von 11.50 bis 13.00 Uhr kontrollierten die Beamten dann Verkehrsteilnehmer in der Appengasse in Deidesheim, wobei sie den Verkehr aus Richtung Ruppertsberg ins Visier nahmen. Dort kam es zu insgesamt 5 Verstößen, wobei die Spitzengeschwindigkeit hier bei 48 km/h bei erlaubten 30 km/h lag. Außerdem kam es in vier Fällen zur Ausstellung von Mängelberichten wegen Fahrzeugmängeln. Darüber hinaus hatte ein Verkehrsteilnehmer keinen Gurt angelegt und ein weiterer telefonierte während der Fahrt mit dem Mobiltelefon.

Alle, die zu schnell unterwegs waren oder sonst gegen Verkehrsvorschriften verstoßen haben, wurden entweder vor Ort verwarnt oder es wurde ein Verwarnungs- oder Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell