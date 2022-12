Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall an unbekanntem Ort

Grünstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch (30.11.22) gegen 13:10 Uhr befuhren der Fahrer eines Pkw Volvo und der Fahrer eines Pkw VW hintereinander eine Straße mit Ampelregelung in Grünstadt. Im Bereich dieser Ampelregelung fuhr der Volvofahrer dem VW-Fahrer auf. Nach dem Unfall, bei dem geringer Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand und der VW-Fahrer leicht verletzt wurde, einigten sich die Unfallbeteiligten, auf einen Parkplatz zu fahren, um den Verkehr nicht zu behindern. Von dort wurde die Polizei verständigt. Die Unfallörtlichkeit konnte nicht zuletzt deshalb nicht geklärt werden, weil beide Autofahrer ortsunkundig waren. Zeugenhinweise zum Verkehrsunfall und/oder zur Unfallörtlichkeit nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

