Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl eines Katalysators

Bexbach (ots)

Ein bisher unbekannter Täter trennte auf bisher unbekannte Art und Weise, in der Zeit zwischen dem 16.05.2022 (06:00 Uhr) und dem 18.05.2022 (18:40 Uhr), an einem grünen Mercedes-Benz mit HOM-Kreiskennzeichen den Katalysator heraus und entfernte sich. Der Pkw stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Bexbach in der Hochstraße.

Hinweise bitte an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070) oder an die Polizeiinspektion in Homburg (06841/1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell