Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Nicht ausreichender Sicherheitsabstand war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr in der Bodenseestraße. Ein 42 Jahre alter Mazda-Fahrer war stadteinwärts unterwegs und erkannte zu spät, dass der vorausfahrende 21-Jährige seinen Mercedes auf Höhe des Wiggenhauser Wegs abbremsen musste. Beim folgenden Auffahrunfall entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15 Uhr in der Bunkhofener Straße wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 46 Jahre alter Transporter-Lenker fuhr dem VW einer vor ihm verkehrsbedingt wartenden 57-Jährigen aus Unachtsamkeit auf. Beide klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen, eine Versorgung an der Unfallstelle war jedoch nicht erforderlich. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Meckenbeuren

Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der K 7723 zwischen Tettnang und Reute ereignet hat, bittet die Polizei um Hinweise. Ein 34 Jahre alte Motorradfahrer war in Richtung Reute unterwegs und überholte eine langsam fahrende Fahrzeugkolonne. Ein Autofahrer, der in der Kolonne fuhr, setzte ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei den von hinten nahenden Zweiradfahrer. Während der 34-Jährige eine Vollbremsung einleitete um einen Zusammenstoß zu verhindern und in der Folge zu Sturz kam, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Motorradfahrer erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An seiner Maschine entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kombi gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 467 bei Kressbronn ereignet hat. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer war von Tettnang kommend in Richtung Kressbronn unterwegs und nickte eigenen Angaben zufolge kurz nach Gießenbrücke hinterm Steuer ein. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab, touchierte die Leitplanke und richtete an seinem Wagen rund 3.500 Euro Sachschaden an. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Ob an der Leitplanke Schaden entstand, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Die Polizei Friedrichshafen hat ein Ermittlungsverfahren wegen das Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen den 22-Jährigen eingeleitet.

Markdorf

Vorfahrt genommen - Frau bei Unfall verletzt

Eine leicht verletzte Person und rund 20.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.45 Uhr an der Einmündung der Röntgenstraße zur Gaußstraße ereignet hat. Ein 80-jähriger Mercedes-Lenker fuhr auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei offenbar den von links kommenden Nissan einer 45-Jährigen. In der Folge kam zum wuchtigen Zusammenstoß. Die Nissan-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Wagen des Unfallverursachers entstand rund 15.000 Euro, am Nissan etwa 5.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell