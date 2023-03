Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Alkoholisiert hat sich ein 67-Jähriger hinter das Steuer seines Autos gesetzt, der am Mittwochabend in der Antonstraße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen geraten ist. Die Beamten bemerkten bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit Alkoholgeruch und führten mit dem Mann einen Alkoholvortest durch. Nachdem dieser über 0,5 Promille ergab, musste der Autofahrer die Polizisten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf die Wache begleiten. Den 67-Jährigen erwarten nun ein hohes Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Gammertingen

Fahrzeug gerät in Brand

Zu einem Fahrzeugbrand sind am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr Feuerwehr und Polizei in die Sigmaringer Straße ausgerückt. Ein 18-Jähriger hatte einen Notruf abgesetzt, nachdem er Rauch in seinem Kofferraum bemerkt hatte. Als er diesen öffnete, schlugen ihm bereits Flammen entgegen, die er mit dem Feuerlöscher einer angrenzenden Tankstelle bekämpfen konnte. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf rund 5.000 Euro, als Ursache kommt ein möglicher Kabelbrand in Betracht.

Bad Saulgau

Poller umgefahren und geflüchtet

Einen Poller hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagmorgen und Montagabend in der Hauptstraße umgefahren und anschließend die Örtlichkeit verlassen. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags kümmerte sich der Unfallverursacher hierbei nicht. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat daher die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle aufgenommen und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

