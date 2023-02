Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Soko Perlenkette - 15 Nachwuchskräfte lösen einen Kriminalfall

Trier/Wittlich (ots)

Gespannt warten 15 Schülerinnen und Schüler am Donnerstagabend, 23. Februar, auf ihren Auftrag. Das Polizeipräsidium Trier hat sie in einem Kriminalfall um Hilfe gebeten und sie in die Liegenschaften des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik, Technik in Wittlich eingeladen. Drei Kolleginnen von der Kriminalpolizei in Trier begrüßen die Nachwuchskräfte zum Escape-Room, einem neuen Format, um junge Menschen für die Arbeit der Polizei zu begeistern. Sie erklären, welche Einsatzmittel sowohl im Polizeialltag als auch für die Teams im Escape-Room zur Verfügung stehen. "Wir möchten, dass ihr hautnah erleben könnt, wie wir arbeiten. Solche Fälle werden auch im Studium zu Übungszwecken simuliert", sagt Einstellungsberater Manuel Müller, der Ansprechpartner für Bewerber und Bewerberinnen ist.

Und schon geht es los: Aus den Reihen der Nachwuchskräfte bilden immer zwei das leitende Ermittlungsteam. Per Funk bitten zwei Kollegen der Schutzpolizei das Team zur Hilfe: einer älteren Dame ist eine Perlenkette gestohlen worden. Vor Ort erklären die Kollegen den Nachwuchskräften, was sie bisher in Erfahrung bringen konnten. Es folgen Zeugenbefragungen, die Sicherung von Spuren in der Wohnung der Geschädigten, das Zusammentragen von Ermittlungserkenntnissen an einem Flipchart und immer wieder der Austausch im Team. Für den Fall haben die Ermittler die Sonderkommission "Soko Perlenkette" eingerichtet. Schließlich ergeben die gesicherten Spuren aus der Wohnung, die die jungen Ermittler zwischenzeitlich an das Landeskriminalamt geschickt haben, einen DNA-Treffer. Die Beschuldigte wird zur Fahndung ausgeschrieben. Einer Streife der Schutzpolizei gelingt es, die Frau anzutreffen. In dem Auto, das sie mitführt, finden die Nachwuchskräfte die gestohlene Perlenkette.

Für ihre gute Arbeit im Escape-Room erhält jeder der Teilnehmer eine Urkunde. "Die Lösung des Falls hat sehr viel Spaß gemacht" - darin sind sich alle einig. Zum Abschluss des spannenden Abends beantwortet Einstellungsberater Manuel Müller verschiedene Fragen zu den Voraussetzungen, um Polizistin oder Polizist zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell