PP Ravensburg: Meldung aus Überlingen

Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Unfallflucht Die Polizei in Bad Saulgau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.40 Uhr. In dieser Zeit wurde ein VW Sharan in der Sternstraße vor Gebäude 22 in Bad Saulgau von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro. Vermutlich an der Vorbeifahrt streifte das Fahrzeug ...

