Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug wendet am Dienstag in der Zeit von 09.45 bis 13.15 Uhr im Multscherweg bei Gebäude 2 und beschädigte vermutlich mit dem Heck eine Thuja Hecke. Hierbei entsteht ein Sachschaden von etwa 1800.- Euro. Die Schadensbreite erstreckt sich auf 3,5 Meter. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Leutkirch unter Telefonnummer 07561/8488-0 entgegen.

Bad Waldsee

Blitzerkasten gestohlen

Unbekannte Täterschaft entwendete in der Zeit von Montag 15.00 Uhr bis Dienstag 03.40 Uhr die stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in der Wurzacher Straße in Bad Waldsee. Zur Tatausführung muss der oder die Täter entweder ein Werkzeug oder rohe Gewalt angewendet haben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000.- Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Bad Waldsee unter Telefonnummer 07524/4043-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Autoteile geklaut

Unbekannte Täter machten sich im Zeitraum von Montag 15.00 Uhr bis Dienstag 05.00 Uhr an einem unverschlossenen Pkw im Schießstattweg zu schaffen. Das Auto wurde durch die Täterschaft durchwühlt und aus dem Kofferraum wurden zwei Taschen mit Werkzeug entwendet. Zusätzlich wurde die Motorhaube geöffnet, die Autobatterie abzwickt und zusammen mit dem Marderschutz mitgenommen. Zeugen, welche entsprechende Wahrnehmungen zu dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522/984-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Wurzach

Müllwagen fährt Schlangenlinien

Eine Zeugin stellte am Dienstag um 15.10 Uhr einen hinter ihr fahrenden Müllwagen auf der B 465 fest, der mehrmals dicht auffuhr, über die Mittellinie der Fahrbahn und auf das rechtsseitige Bankett gefahren war. Der Müllwagen habe anschließend am Netto-Markt in Bad Wurzach angehalten, der Fahrer sei ausgestiegen und sei augenscheinlich betrunken gewesen. Die informierten Polizeibeamten des Pp Bad Wurzach stellten bei der anschließenden Kontrolle ebenfalls alkoholbedingte Ausfallerscheinungen beim 23-jährigen Fahrer fest. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte er ab. Anschließend musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten. Bis zum Ergebnis der Blutentnahme und bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr führen.

Kißlegg

Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten

Am frühen Mittwoch morgen um 00.44 Uhr wurde auf der A 96 an der Ausfahrt Leutkirch-Süd ein 53-jähriger türkischer Sattelzugfahrer von den Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg angehalten. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer im Besitz von zwei auf ihn ausgestellten Fahrerkarten war. Diese wurden vom Beschuldigten zu Täuschung über die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten im Wechsel eingesetzt. Ihm wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt, außerdem musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000.- Euro bezahlen. Bereits am Dienstag um 08.55 Uhr wurde ebenfalls ein 40-Tonner an gleicher Stelle kontrolliert. Bei den beiden anwesenden serbischen Fahrern fanden die Beamten noch eine weitere Fahrerkarte, welche im Führerhaus versteckt war. Auch diese Karte wurde zur Fälschung der Lenk- und Ruhezeiten verwendet. Neben der Untersagung der Weiterfahrt mussten die beschuldigten Fahrer zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung von 2000.- Euro hinterlegen.

Isny / Großholzleute

Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Am Dienstag gegen 09.30 Uhr wurde auf der B 12 bei Großholzleute ein 23-jähriger VW Crafter Fahrer kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg leichte Ausfallerscheinungen, die auf Drogenkonsum beim Fahrer hindeuteten, fest. Ein entsprechender freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Dem 23-Jährigen wurde für die nächsten 24 Stunden das Führen eines Kraftfahrzeugs untersagt. Er muss mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell