Ravensburg

Pkw landet auf Dach - Fahrerin verletzt

Von der B 32 abgekommen und auf dem Dach ihres Pkws gelandet ist eine 32 Jahre alte Hyundai-Lenkerin am Montagabend. Die Fahrerin war gegen 19 Uhr von Wangen nach Ravensburg unterwegs, als sie kurz vor Knollengraben in einer Kurve von der Straße rutschte. Sie überfuhr ein Schild und überschlug sich, sodass ihr Wagen letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau befreite sich selbstständig und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 8.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass eine Verschmutzung der Fahrbahn, die die Straße rutschig werden ließ, ursächlich für das Abkommen der 32-Jährigen ist. Hinweise auf den Verursacher der Verschmutzung nimmt die Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Handgreiflichkeiten auf dem Marienplatz

Auf dem Marienplatz im Bereich des Lederhauses soll es am Montag gegen 13 Uhr zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Jugendlichen gekommen sein. Ein 17-Jähriger sei von einem ihm flüchtigen Bekannten, der dunkelhäutig und muskulös sein soll und kurze dunkle Haare hat, wegen privater Zwistigkeiten mehrmals ins Gesicht geschlagen worden. Er erstattete im Nachgang Anzeige beim Polizeirevier Ravensburg. Dort wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Verkehrsunfall fordert Verletzte

Zwei Lkw und ein BMW waren am Montagmorgen kurz vor 9.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Primisweiler und Schomburg in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Lenker eines Sattelzuges wollte bei Kernaten nach rechts in eine Baustelleneinfahrt einfahren. Er hielt auf der Straße an und stieg aus, um sich durch einen dortigen Mitarbeiter einweisen zu lassen. Der 56-jährige Lenker eines weiteren Schwerlasters fuhr von hinten an den stehenden Lkw heran und bremste ab, bevor er sich dann dazu entschloss, das stehende Fahrzeug zu überholen. Dabei stieß er mit dem BMW einer 46-Jährigen zusammen, die just in diesem Moment entgegenkam. Die Lenkerin wurde bei der Kollision leicht verletzt und zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Schwerlaster auch gegen den stehenden Lkw geschoben. An den beiden Lastwagen entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, während sich der Schaden am BMW auf rund 15.000 Euro belaufen dürfte. Der Lkw des Unfallverursachers sowie der Pkw mussten abgeschleppt werden.

Wangen

Frau nach Ruhestörungen in Polizeigewahrsam

Wegen anhaltender Lärmbelästigung musste die Polizei am frühen Dienstag gleich mehrmals in Wolfgangweiher anrücken. Eine 59 Jahre alte Bewohnerin polterte und schrie dermaßen in ihrer Wohnung, dass Nachbarn bereits kurz nach 22 Uhr die Polizei verständigten. Die Beamten ermahnten die augenscheinlich einsichtige, aber deutlich alkoholisierte Frau zu Ruhe. Der Frieden hielt aber nicht lange an - etwa zwei Stunden später meldeten sich Anwohner abermals bei der Polizei, und als der Krach auch um 2 Uhr wieder einsetzte und zudem wohl Gegenstände durch die Wohnung geworfen wurden, nahmen die Polizisten die Frau in Gewahrsam. Sie musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Sie hat nun mit einer empfindlichen Kostenrechnung für die Einsätze und den Aufenthalt zu rechnen.

Achberg

Nach Unfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Mit einem Rettungshubschrauber wurde eine 37 Jahre alte VW-Fahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montagfrüh auf der L 2374 bei Achberg in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin kam gegen 6.30 Uhr von Doberatsweiler und übersah, dass ein vorausfahrender 27-Jähriger in einem BMW abbremste, um nach Ziegelhütte abzubiegen. Sie fuhr auf den BMW auf und wurde in der Folge von der Straße geschleudert. Dort überfuhr sie ein Verkehrszeichen und durchbrach einen Holzzaun, bevor sie zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin wie auch der BMW-Lenker wurden nach erster Einschätzung beim Unfall eher leicht verletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden nach der Unfallaufnahme durch einen Abschleppdienst geborgen.

Bad Wurzach

Geldwechselbetrüger aufgesessen

Bereits vergangenen Donnerstag wurde ein 87-jähriger Mann Opfer von Betrügern, die ihn mithilfe eines perfiden Tricks um mehrere hundert Euro brachten. Der Senior, der mit seiner im Rollstuhl sitzenden Frau im Wiesenweg unterwegs war, wurde von einem unbekannten Mann angesprochen und um einen Geldwechsel gebeten. Der Täter wollte eine Zwei-Euro-Münze bei dem Senior umtauschen, der daraufhin bereitwillig seine Geldbörse zückte. Während der Unbekannte den Mann durch Gespräche ablenkte und den 87-Jährigen noch beim Heraussuchen der passenden Münzen half, stahl er ihm offensichtlich einen dreistelligen Geld-Betrag aus dem Geldschein-Fach des Portemonnaies. Der Täter wird aus etwa 50 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er soll eine stämmige Figur und bräunliche kurze Haare gehabt haben. Personen, denen der Mann am Donnerstag aufgefallen ist oder die ebenfalls Opfer der Betrugsmasche geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 mit dem Polizeiposten Bad Wurzach in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Eierwürfe beschädigen Hauswand

Mit mehreren Eiern wurde ein Wohnhaus in der Birkenstraße Ende letzter Woche beworfen. Der unbekannte Täter beschmutzte die Fassade so großflächig, dass sich die Kosten für eine Reinigung auf einen vierstelligen Euro-Betrag belaufen werden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hinweise auf den Eierwerfer werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Baindt

Einbruch in Firma

Am frühen Montag ist ein Einbrecher in ein Firmengebäude Am Föhrenried in Schachen eingestiegen. Der Täter gelangte vermutlich gegen 5.30 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Gebäude und brach mehrere verschlossene Bürotüren auf. Er durchsuchte mehrere Schubladen, stahl aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es muss davon ausgegangen werden, dass er kurz vor 6 Uhr bei der Tat gestört wurde. Personen, die zwischen 5.30 und 6 Uhr in dem Bereich Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 bei der Polizei Weingarten zu melden.

