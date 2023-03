Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zum Brand eines Schuppens am 07.03.23 in Krauchenwies/Lkrs. Sigmaringen

Krauchenwies (ots)

Schuppen brennt nieder - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Zu einem Brand kam am frühen Dienstagmorgen Im Spitzweiler in Krauchenwies. In einem an ein Wohnhaus angebauten Schuppen brach aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die Feuerwehr, die mit 51 Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Niederbrennen des Schuppens nicht verhindern. Es gelang jedoch zu verhindern, dass das Feuer vollständig auf das Wohnhaus übergriff. Am Wohnhaus brannte ein Freisitz und ein Balkon ab. Alle 11 Bewohner konnten das Wohnhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Durch das Feuer kam es zu starker Rauchentwicklung. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit 8 Einsatzkräften an der Brandstelle. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell