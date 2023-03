Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Wohnung

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in eine Wohnung in der Ehlersstraße eingebrochen. Auf noch unbekannte Weise gelang es den Tätern, die Wohnungstür im zweiten Stock aufzubrechen. Dort entwendeten sie Schmuck und suchten im Anschluss unerkannt das Weite. Zum Zeitpunkt des Einbruchs waren die Bewohner nicht zuhause. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Friedrichshafen

Zaun mutwillig beschädigt

Offenbar in reiner Zerstörungswut hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Zaun in der Riedheimer Straße beschädigt. Der Täter riss ein gut zwei Meter langes Element des Jägerzauns aus der Verankerung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zum Täter geben können, mögen sich mit den Ermittlern des Polizeireviers Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung setzen.

Friedrichshafen

Polizei ermittelt nach Angriff

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Polizeirevier Friedrichshafen aufgenommen, nachdem am frühen Sonntagmorgen ein 31-jähriger Mann in der Bismarckstraße von einem unbekannten Täter angegriffen worden ist. Das Opfer sowie sein 30 Jahre alter Begleiter waren beim Verlassen einer Gaststätte gegen 4 Uhr mit dem Unbekannten in Streit geraten. Dieser verfolgte die beiden Männer im Anschluss mit einem E-Scooter und schlug dem 31-Jährigen mutmaßlich mit einer Eisenkette gegen die Beine. Durch den wuchtigen Schlag stürzte das Opfer zu Boden und zog sich eine Kopfverletzung zu. Im weiteren Verlauf soll der Täter in der Marienstraße von einem Kleinwagen abgeholt worden sein. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 31-Jährigen in eine Klinik. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ergebnislos. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, der 180 bis 185 cm groß und dunkelhäutig gewesen sein soll, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

Tettnang

Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Samstag auf Sonntag waren im Bereich Tettnang bislang unbekannte Einbrecher unterwegs. Einen Verkaufsautomaten in Reutenen hebelten die Unbekannten mit brachialer Gewalt auf und entwendeten Bargeld. An einem weiteren Automaten in der Hegenenstraßescheiterten die Einbrecher mit ihrem Aufbruchsversuch. In derselben Nacht ist ein Unbekannter auch in einen Getränkemarkt in der Kaltenberger Straße eingestiegen. Über eine gewaltsam geöffnete Tür gelang der Täter in das Gebäude und durchsuchte sowohl den Verkaufsraum als auch ein darüber liegendes Labor. Als der Unbekannte gegen 4.30 Uhr zudem die Eingangstür einer Privatwohnung aufbrach, die sich im selben Gebäude befindet, riss er die Bewohner aus dem Schlaf. Der Einbrecher suchte das Weite und konnte trotz polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Er wird als 175 cm bis 180 cm groß beschrieben. Er soll eine dunkle Jeans und eine dunkle Jacke getragen sowie eine Taschenlampe bei sich gehabt haben. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Personen, die an den jeweiligen Örtlichkeiten in der Tatnacht Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an die Ermittler zu wenden.

Tettnang

Mit nicht versichertem Roller unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 58 Jahre alter Verkehrsteilnehmer rechnen, der am Sonntag gegen 17 Uhr in der Karlstraße mit seinem Kleinkraftrad unterwegs war. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf, weil er mit dem Roller verbotswidrig über einen Gehweg fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen des Kleinkraftrads abgelaufen war. Die Beamten untersagten dem 58-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn bei der Staatsanwaltschaft an.

Meckenbeuren

Ein Verletzter bei Brand

Leicht verletzt wurde ein 61 Jahre alter Mann am Samstag gegen 19 Uhr bei einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in der Sonnenstraße. Aus noch unbekannten Gründen geriet der Bereich vor einem Ofen in Brand. Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr löschen die Flammen und lüfteten das Haus. Der 61-jährige Bewohner wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen.

Überlingen

Polizeieinsatz in Therme

Derart in Rage geraten, dass die Polizei kommen musste, war ein 23-Jähriger beim Besuch der Therme am Samstagmorgen. Der junge Mann war entgegen der üblichen Gepflogenheiten mit Badebekleidung und Schuhen, dafür ohne Handtuch, im Sauna-Bereich unterwegs. Mehrere andere Gäste des textilfreien Bereichs sprachen den Mann daraufhin auf die Kleiderordnung an, was ihn aus der Haut fahren ließ. Während er eine Besucherin verbal bedroht haben soll, beleidigte er mehrere andere Gäste. Einen Mitarbeiter der Sauna schrie er ebenfalls beleidigend an, als dieser einschreiten wollte. Als die gerufene Polizei auf den Mann traf, reagierte er abermals aggressiv und wollte die Therme erst nicht verlassen. Mehrmals schlug er gegen die Umkleideschränke und warf mit Gegenständen um sich. Die Polizisten mussten ihn letztlich unter der Anwendung von Gewalt nach draußen befördern. Der 23-Jährige hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.

Owingen

Wurfgeschoss aus Auto trifft Entgegenkommenden

Sachschaden in dreistelliger Höhe hat ein Unbekannter verursacht, der am Sonntagabend gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Owingen und Taisersdorf einen Gegenstand aus dem Fenster seines fahrenden Wagens geworfen hat. Der Gegenstand traf das Auto eines Entgegenkommenden, an dem ein Schaden von rund 2.500 Euro durch das Wurfgeschoss entstand. Der Schütze fuhr unbeirrt in Richtung Owingen weiter. Personen, die Hinweise auf den Werfenden geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Owingen

Auto angefahren

Nach einem Verkehrsunfall das Weite gesucht hat der Unfallverursacher, der am Samstag zwischen 10.30 und 13 Uhr in der Bischof-Gebhard-Straße einen am Straßenrand geparkten Porsche angefahren hat. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte der Unbekannte, der vermutlich ein weißes Fahrzeug gefahren hat, den Boxter. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 2.500 Euro an dem Porsche zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei in Überlingen in Verbindung zu setzen.

