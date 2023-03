Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Leutkirch

Mehrere Schachtdeckel aus Verankerungen gehoben

Am frühen Sonntagmorgen, gegen ca. 04:15 Uhr, wurden der Polizei vier bis fünf jugendliche Personen gemeldet, welche sich an der Kreuzung Steinbeisstraße/ Wangener Straße an einem Schachtdeckel zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Streife konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Jedoch stellten die Beamten von der Wangener Straße bis zur Herlazhofer Straße 25 weitere Schachtdeckel fest, welche aus den Verankerungen am Fahrbahnrand gehoben wurden. Um eine Gefährdung und Unfälle von Verkehrsteilnehmern zu vermeiden, wurden die Schachtdeckel von den Polizeibeamten wieder eingesetzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell