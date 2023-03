Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Rangelei endet mit Verletzungen

Für einen 25-Jährigen endete eine Rangelei in der Martin-Staud-Straße am frühen Samstagmorgen, gegen 03:10 Uhr mit leichten Verletzungen im Gesicht. Aus bislang nicht geklärten Gründen geriet der Geschädigte mit einem Mann in einen Streit, der sich zunächst zu einer Rangelei ausweitete und in einem Schlag ins Gesicht des Geschädigten mündete. Der Geschädigte war zu dieser Zeit mit vier Bekannten unterwegs und traf im Bereich einer Wurstbude auf den Täter, welcher sich dort mit zwei weiteren Männern aufhielt. Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: 180 cm groß, ca. 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Seine beiden Begleiter seien ca. 10 Jahre jünger gewesen. Zeugen der Auseinandersetzung oder Personen, die Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Hohentengen

Betrunkene Autofahrerin verursacht Schäden

Dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin folgend, dass von Mengen Richtung Hohentengen ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei, kontrollierte die Polizei den betreffenden Pkw am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr in der Beizkofer Straße in Hohentengen. Die 61-jährige Fahrerin dürfte allem Anschein nach unter erheblicher Alkoholeinwirkung gestanden haben, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und ihren Führerschein unmittelbar abgeben musste. An ihrer E-Klasse stellten die Beamten mehrere Unfallschäden fest. Ein Schaden konnte einer kurz zuvor gemeldeten Kollision mit einer Laterne in Mengen zugeordnet werden. Die Herkunft der anderen Beschädigungen blieb zunächst unklar. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 7 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen oder Geschädigte, die zur betreffenden Zeit im Bereich Mengen - Hohentengen einen Unfall beobachtet oder einen bislang nicht zugeordneten Schaden erlitten haben. Die Hinweisgeber werden gebeten das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 zu kontaktieren.

Inzigkofen

Unbefugte Kleidersammler

Am Freitagvormittag hatte eine Hilfsorganisation ihre jährliche Kleidersammlung für Bedürftige Menschen in Inzigkofen angekündigt. Hierzu wurden die Anwohner aufgefordert ihre Spenden an die Straße zu stellen. Wie mehrere Anwohner jedoch feststellen mussten, wurden ihre Kleiderspenden nicht durch ein Fahrzeug der Hilfsorganisation, sondern durch einen orange-braunen Transporter abgeholt und unberechtigt eingeladen. Hinweise zu den bislang unbekannten Abholern oder zu deren Transporter nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Autofahrer zu schnell und betrunken unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierte am Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr den Fahrer eines VW Polo in der Bahnhofstraße. Das Auto war ihnen zuvor deutlich zu schnell fahrend aufgefallen. Die Kontrolle des 18-jährigen Fahrers ergaben deutliche Anzeichen dafür, dass er vor Fahrtbeginn erheblich zu tief ins Alkoholglas geschaut haben dürfte. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein direkt abgeben. Er hat mit einer empfindlichen Geldstrafe, sowie einem Führerscheinentzug zu rechnen, sollte die Blutuntersuchung den Verdacht der übermäßigen Alkoholisierung bestätigen.

Scheer

Einsatz nach Kaminbrand

Mehrere Freiwillige Feuerwehren u.a. aus Scheer, Heudorf und Mengen, sowie ein Rettungswagen und zwei Polizeistreifen rückten am Freitagabend, um 19:45 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn aus. Von Passanten war ein Gebäudebrand in der Donaustraße gemeldet worden. Glücklicherweise stellte sich nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte schnell heraus, dass zunächst keine Personen verletzt wurden und zudem kein offenes Feuer im betroffenen Wohnhaus loderte. Ursache der visuellen Wahrnehmungen der Passanten dürften Funken aus dem überhitzten Kamin gewesen sein, welche den Anschein offener Flammen aus dem Dachstuhl machten. Der verständigte Schornsteinfeger kümmerte sich noch am Abend um den Kamin. Sachschaden entstand keiner.

