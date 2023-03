Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall auf Marienplatz

Beim Befahren des Marienplatzes aus Richtung Frauentor ist eine 75 Jahre alte Radfahrerin am Donnerstagmorgen gestürzt. Die Radlerin verlor beim Überfahren eines Bordsteins die Kontrolle über ihr Rad und fiel. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen, die durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle versorgt wurden.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfallflucht auf Autobahn - Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag auf der A96 und bittet um Hinweise. Kurz vor 16 Uhr überholte der Fahrer eines dunklen SUV auf der Oberen Argentalbrücke in Fahrtrichtung Lindau einen auf der linken Fahrspur fahrenden Klein-Lkw verbotenerweise von rechts. Beim Einscheren auf die linke Spur streifte der SUV-Lenker den Klein-Lkw, doch setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt fort. An dem gestreiften Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der dunkle SUV dürfte durch den Unfall hinten links leicht beschädigt worden sein. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07563/9099-0 beim Verkehrsdienst Kißlegg zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Unfall beim Ausparken

Rund 10.000 Euro Sachschaden ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Oberen Vorstadtstraße entstanden. Ein 83-jähriger Suzuki-Fahrer parkte aus einer Parkfläche am Straßenrand aus und übersah hierbei eine auf der Oberen Vorstadtstraße fahrende 35-jährige VW-Lenkerin. Die beiden Fahrzeuge streiften sich seitlich. Der Sachschaden am Suzuki beträgt rund 3.000 Euro. Am VW wird der Schaden auf 7.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Leutkirch im Allgäu

Diebstahl aus Auto - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Leutkirch hat nach einem Diebstahl aus einem Auto am Donnerstagabend im Seelhausweg die Ermittlungen aufgenommen. Ein unbekannter Täter hat zwischen 19 und 21.45 Uhr mehrere Gegenstände im Gesamtwert eines vierstelligen Euro-Betrags aus einem auf dem Parkplatz am Friedhof geparkten Auto gestohlen. Wie genau sich der Täter Zugang zu dem wohl verschlossenen Fahrzeug verschafft hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Wolfegg

Autofahrer prallt gegen Baumgruppe

Schwere Verletzungen hat ein Autofahrer erlitten, der am Donnerstag gegen 15.45 Uhr von der L314 abkam und gegen zwei Bäume fuhr. Der Lenker war von Mennisweiler in Richtung Roßberg unterwegs, als er auf Höhe der Roßberger Steige mit seinem VW aufs Bankett kam und beim Gegenlenken ins Schleudern geriet. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Baumgruppe. Dabei wurde sein Golf komplett zerstört. Es entstand Totalschaden von rund 2.000 Euro an dem Wagen, der von einem Abschleppdienst geborgen wurde. Der Lenker wurde nach der Kollision vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall wurde auch ein Wildschutzzaun auf einer Länge von mehreren Metern beschädigt. Zur Rettung des Fahrers war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle tätig.

Bad Waldsee

Einbruch in Müllumladestation

Bereits am Wochenende zwischen dem 25. und 27. Februar ist ein Einbrecher in eine Müllumladestation an der alten Bundesstraße zwischen Gaisbeuren und Bad Waldsee eingestiegen. Der Täter schaltete die Kameraüberwachung aus und hebelte ein Fenster des Bürogebäudes auf. Dort durchsuchte er mehrere Schubladen und Schränke. Er stahl eine Tasche sowie eine Arbeitsweste. Im Anschluss brach er das Schloss zu einer Lagerhalle auf, es gelang ihm aber nicht, die Tore zu öffnen und ins Innere zu gelangen. Der Schaden, der durch den Diebstahl entstanden ist, dürfte eher gering ausfallen. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat Ermittlungen zu dem Einbruch eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell