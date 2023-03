Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 03.03.2023

Baindt/ Landkreis Ravensburg (ots)

Täter zu vermeintlichem Überfall ermittelt

Bereits am Folgetag nach dem vermeintlichen Überfall auf einen Lebensmittelmarkt am Mittwochabend (wir berichteten) gelang es dem Kriminalkommissariat Ravensburg, die Hintergründe der Tat zu klären. Schon kurz nach dem Vorfall hegten die Kriminalpolizisten Zweifel am Ablauf der Geschehnisse, die sich im Laufe der Ermittlungen bestätigten: Wie die Beamten in Erfahrung brachten, war der 18-Jährige an der Kasse in die Tat eingeweiht gewesen. Er und der 19-jährige vermeintliche "Räuber" inszenierten den Vorfall, bei dem der 19-Jährige den Kassierer mit einem vorgehaltenen Text auf seinem Handy zur Geldübergabe aufforderte. Eine Waffe war nicht im Spiel. Der Kassierer übergab einen vierstelligen Euro-Betrag an den 19-Jährigen, der daraufhin flüchtete. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde am Donnerstagnachmittag die Wohnung des 19-Jährigen durchsucht. Beide jungen Männer haben sich nun strafrechtlich zu verantworten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern indes noch an.

Unsere Meldung vom 02.03.2023:

Baindt

Polizei ermittelt nach Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft

Wegen eines Überfalls auf einen Lebensmittelmarkt, der sich am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Fischerstraße zugetragen hat, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg. Laut Angaben eines Angestellten habe ein Unbekannter unter Androhung von Gewalt Geld gefordert, das der 18-Jährige dem Täter aushändigte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Täter führte zunächst nicht zum Erfolg.

