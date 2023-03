Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Weil er eigenen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, ist am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr ein 30-jähriger Pkw-Lenker auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die Mercedes G-Klasse kollidierte hierbei mit zwei kleineren Bäumen, die umknickten. Der 30-Jährige blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags. Ein Abschleppdienst barg den verunfallten Pkw, Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um auslaufende Betriebsstoffe.

Bad Saulgau

Autofahrerin überschlägt sich nach Überholmanöver

Nach dem Überholen einer Fahrzeugkolonne auf der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine 33 Jahre alte BMW-Lenkerin mit ihrem Pkw überschlagen. Weil sich Gegenverkehr näherte, wollte die Autofahrerin knapp vor einem Lkw einscheren, wobei sie mit der Fahrzeugfront des Sattelzugs kollidierte. Durch den Zusammenprall geriet der BMW ins Schleudern und überschlug sich über eine Leitplanke hinweg eine Böschung hinunter. Die Unfallverursacherin verletzte sich ersten Erkenntnissen zufolge glücklicherweise nur leicht, ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Während an dem Lkw und der Leitplanke ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro entstand, wird dieser am BMW auf einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme auf einer Fahrspur gesperrt.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Verkehrsunfall Zeugen

Nachdem sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der L 280 zwischen Bad Saulgau und Braunenweiler zwei entgegenkommende Pkw leicht seitlich gestreift haben, sucht die Polizei aufgrund der noch unklaren Sachlage Zeugen. Anhand der Angaben der beiden Unfallbeteiligten konnte die Verursacherfrage noch nicht geklärt werden. Etwaige Zeugen, darunter möglicherweise ein etwa 40-50 Jahre alter Mann, der sich zum Unfallzeitpunkt auf einem Feldweg neben seinem grauen Mercedes aufgehalten haben soll, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Meßkirch

Autofahrerin fährt beim Rangieren Mauerabsatz hinunter

Beim Rangieren mit ihrem Pkw ist am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr eine Autofahrerin auf dem Friedhofsparkplatz in der Ziegelbühlstraße rückwärts einen Mauerabsatz hinuntergefahren und hierdurch mit ihrem Fahrzeug auf die Seite gekippt. Die ältere Frau konnte sich aufgrund der Fahrzeuglage nicht selbständig befreien. Ein Ersthelfer schlug daraufhin die Heckscheibe des Pkw ein, hinzugerufene Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Dame schließlich aus dem Fahrzeug. Ein Rettungsdienst brachte die Frau anschließend vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport.

