FW-KLE: Keine Verletzten bei Brand in Wohnheim

Am Freitagabend (27. Januar 2023) kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Brand im zweiten Obergeschoss eines Wohnheimes an der Peiterstraße in Kleve-Kellen. In dem Gebäude wohnen 16 Menschen, die von mehreren Betreuern unterstützt werden. Zehn Bewohner konnten das Gebäude mit Hilfe der Betreuer verlassen, weitere sechs konnten in einem sicheren Teil des Hauses verbleiben, während das Feuer gelöscht wurde. Es wurde niemand verletzt.

Das Feuer war durch noch ungeklärte Ursache in einem Büroraum ausgebrochen, wurde aber rechtzeitig bemerkt, um die direkt betroffenen Bewohner noch in Sicherheit bringen zu können. Ein Trupp der Feuerwehr drang mit Atemschutzgeräten in den Brandraum vor und konnte das Feuer schnell löschen. Zur Betreuung der Menschen, die das Gebäude verlassen mussten, wurde eine Einheit des Deutschen Roten Kreuzes nachgefordert. Nach dem Einsatz konnten die Bewohner wieder in das Gebäude zurück, allerdings ist das zweite Obergeschoss momentan nicht nutzbar.

Im Einsatz waren insgesamt 72 Einsatzkräfte, davon 64 der Feuerwehr Kleve. Alarmiert waren die Löschzüge Nord-Ost (Griethausen, Schenkenschanz, Warbeyen), Kellen und die Drehleiter des Löschzugs Kleve. Die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Leiter der Feuerwehr, Stadtbrandinspektor Daniel Scholz.

