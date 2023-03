Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 02.03.2023

Sigmaringen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Tatverdächtiger wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei in Untersuchungshaft

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und gewerbsmäßiger Hehlerei ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, hier die Ermittlungsgruppe Asyl, gegen einen 27 Jahre alten Tatverdächtigen. Nach dem Diebstahl eines Handys am 31.12. 2022 in einem Zug im Bereich Sigmaringen führten die Standortermittlung des Geschädigten sowie Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen zu dem Mann. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht, dass der 27-Jährige darüber hinaus in mehreren Fällen hochwertige Parfums und Schmuck sowie elektronische Geräte, die allesamt ebenfalls aus Diebstählen stammen, günstig weiterverkauft zu haben. Der Gesamtwert des Diebesguts, beziehungsweise der Hehler-Ware, beläuft sich dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge auf einen vierstelligen Euro-Betrag. Der algerische Staatsangehörige wurde am Mittwochvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell