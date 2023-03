Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schwankender Autofahrer

Deutliche Anzeichen, dass er zu viel Alkohol zu sich genommen hatte, zeigte ein 21-jähriger Autofahrer, den die Polizei am Samstagmorgen, gegen 02:40 Uhr Am Alten Gaswerk kontrollierte. Der Mann musste sich nach dem Aussteigen aufgrund Gleichgewichtsstörungen an seinem Mercedes festhalten. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme. Seinen Führerschein musste er vor Ort abgeben. Er hat mit einem Führerscheinentzug, sowie einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen, sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht der Beamten bestätigten, dass er vor Fahrtantritt zu viel Alkohol getrunken hatte.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall

Am Samstagmorgen, um 04:00 Uhr kam es an der Kreuzung der Landesstraßen 318 / 320 und der Kreisstraße 8023 bei Friesenhofen zum Unfall zwischen einem VW Passat und einem Transporter. Bisherigen Erkenntnissen nach, fuhr der 28-jährige Passat-Lenker von Friesenhofen kommend an die Kreuzung heran, wo er nach links in Richtung Isny abbog. Hierbei übersah er den aus Richtung Isny herannahenden Transporters eines 60-jährigen Mannes. Hierbei erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen. Zur Unfallzeit herrschte Nebel an der Unfallstelle, inwieweit dieser zum Unfall beitrug, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Unfallermittlungen. Beide Fahrzeuge wurde durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten fahrunfähig von Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die entstandenen Schäden an dem Transporter und dem Passat werden jeweils auf 10 000 Euro geschätzt.

