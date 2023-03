Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

Glimpflich ist ein Unfall ausgegangen, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Ernst-Lehmann-Straße / Hofener Straße ereignet hat. Ein 11 Jahre altes Kind war mit seinem Fahrrad unachtsam auf die Ernst-Lehmann-Straße eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Der 18-Jährige wich mit seiner Maschine nach rechts aus, konnte eine Kollision mit dem Fahrrad jedoch nicht verhindern. Das Kind stürzte, zog sich leichte Verletzungen zu und musste aufgrund eines Schocks zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Motorradfahrer stieß mit einer Statue zusammen, blieb aber unverletzt. An seiner Maschine entstand dabei rund 1.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Autofahrer gefährdet Frau an Fußgängerüberweg

Nachdem es am Donnerstag gegen 9 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Charlottenstraße beinahe zu einem Unfall gekommen ist, sucht die Polizei Zeugen und bittet um Hinweise. Ein älterer Mann war mit seinem Pkw unterwegs und hatte auf Höhe der Marienstraße offenbar übersehen, dass eine 43-Jährige den Zebrastreifen überqueren wollte. Angaben der Frau zufolge sei sie bereits auf der Straße gestanden, als der Autofahrer angefahren kam. Nur durch ein schnelles Ausweichen habe sie einen Zusammenstoß verhindern können. Der Senior habe daraufhin angehalten, die 43-jährige Fußgängerin verließ vor Schreck die Örtlichkeit und meldete das Ereignis erst später bei der Polizei. Den Fahrer beschreibt sie als 70 - 80 Jahre alt, er hatte weiße Haare und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Versicherungskennzeichen abgelaufen - Strafanzeige droht

Die Polizei Überlingen hat am Donnerstagmittag am ZOB einen E-Scooter-Lenker gestoppt, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war und ermittelt nun strafrechtlich gegen ihn. Jedes Jahr müssen spätestens am 1.3. an Motorrollern, Mofas und auch an E-Scootern die Versicherungskennzeichen gewechselt werden. Wer, wie der Kontrollierte, den Wechsel vom grünen auf das schwarze Schild nicht vollzieht, fährt ohne Versicherungsschutz und muss bei einer Kontrolle mit einer Anzeige rechnen.

Überlingen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Hafenstraße beim rückwärts Ausparken einen geparkten Smart touchiert und anschließend einfach das Weite gesucht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich laut Angaben eines Zeugen um einen weißen Transporter, ähnlich eines VW Caddy, gehandelt haben. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Vorwärts- anstatt Rückwärtsgang eingelegt - Senior bei Unfall verletzt

Fehlbedienung war offenbar die Ursache für einen Unfall am Donnerstag gegen 9 Uhr, bei dem sich ein 84-jähriger Autofahrer leicht verletzt hat. Der Mann wollte von einem Hof rückwärts auf die Seestraße einfahren. Bei starkem Gefälle fuhr er jedoch mit starker Beschleunigung vorwärts anstatt rückwärts und prallte so wuchtig gegen die Garage des Wohnhauses, dass die Airbags am Pkw auslösten. Ein Rettungsdienst versorgte den leicht verletzten Mann vor Ort, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Deggenhausertal

Vorfahrt genommen - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der L 204. Eine 84-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes vom Gemeindeverbindungsweg des Franzenhof nach rechts auf die Landesstraße ein und nahm dabei einem 28-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr abbremsen und fuhr wuchtig auf den Mercedes auf. Während die Unfallbeteiligten mit dem Schrecken davon kamen und glücklicherweise unverletzt blieben, entstand am Audi etwa 8.000 Euro, am Wagen der Verursacherin etwa 3.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell