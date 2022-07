POL-PIBIN: Versuchter Diebstahl

Bingen-Sponsheim, Pfarrer-Franz-Como Straße (ots) - 07.07.2022, 00:55 Uhr Der Polizei wurde ein PKW mit laufendem Motor vor einem Anwesen in der Straße "Im Simmerling" gemeldet. Das Fahrzeug stand zum Zeitpunkt des Anrufes schon seit einer halben Stunde an genannter Örtlichkeit. Während der Anfahrt der Streife entfernte sich der PKW, konnte aber in der "Pfarrer-Franz-Como-Straße" festgestellt und einer Kontrolle ...

mehr