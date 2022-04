Polizei Bielefeld

POL-BI: Paar bestiehlt ältere Dame

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brake - Am Mittwoch, 06.04.2022, boten ein Mann und eine Frau einer älteren Dame auf dem Parkplatz eines Discounters ihre Hilfe an und stahlen dabei ihr Portemonnaie.

Die 80-jährige Bielefelderin begab sich gegen 13:05 Uhr zu ihrem Wagen, nachdem sie ihren Einkauf in dem Discounter an der Braker Straße, nahe der Grundstraße, beendet hatte. Sie lud die Einkaufssachen in das Fahrzeug und wurde dabei von einem Paar angesprochen.

Die etwa 30-jährigen Personen boten an, ihr beim Einladen der Ware behilflich zu sein. Die ältere Dame nahm das Angebot an. Als die Einkaufssachen im Kofferraum verstaut waren, stieg das Paar in einen grau-silbernen Audi älteren Baujahrs und fuhr in Richtung Herforder Straße davon.

Anschließend stellt die 80-Jährige fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet worden war, die während des Ausladens im Einkaufswagen lag.

Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

