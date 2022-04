Polizei Bielefeld

POL-BI: Gefährliche Körperverletzung an einem Briefkasten - Frauen-Trio gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Sieker -

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht von Mittwoch, 06.04.2022, auf Donnerstag, erlitt eine Bielefelderin leichte Verletzungen. Die Polizei sucht drei Frauen, ihren männlichen Begleiter sowie Zeugen.

Eine 23-jährige Bielefelderin fuhr eine 21-jährige Bielefelderin gegen 23:45 Uhr zu einem Parkplatz an der Schweriner Straße/ Wismarer Straße. Die 21-Jährige beabsichtige einen Brief in den am Eingang des Einkaufsmarktes befindlichen Briefkasten zu werfen. Dort stand eine Gruppe von drei Frauen und einem Mann. Eine der Frauen lehnte am Briefkasten und telefonierte. Als die 21-Jährige dazu trat, entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, im Zuge dessen die telefonierende Frau der Bielefelderin ins Gesicht schlug. Die zweite Frau zog sie an den Haaren zu Boden und als die Bielefelderin am Boden lag, traten die drei Frauen gemeinsam auf sie ein. Nachdem der Mann der Gruppe sowie die 23-Jährige eingeschritten waren, ließen die Täterinnen von der Bielefelderin ab und flüchteten gemeinsam mit dem Mann.

Die Täterin, die dem Opfer zuerst ins Gesicht schlug, wird als circa 19 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß und afrikanisch aussehend beschrieben. Sie trug schwarze Haare zum Zopf gebunden und eine graue Jacke mit Kapuze.

Die zweite Täterin, die das Opfer an den Haaren zog, soll circa 18 Jahre bis 20 Jahre alt und etwa 160 cm groß sein. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und helle Haare.

Die Dritte mit südländischem Aussehen trug schwarze lange Haare.

Der südländisch aussehende Mann und Begleiter soll circa 40 Jahre bis 50 Jahre alt und 180 cm groß sein. Er hatte schwarze teils graue Haare, einen Bart und trug eine dunkle Wellensteyn-Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell