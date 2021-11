Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand einer Mülltonne

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag gegen 2:00 Uhr steckten Unbekannte eine große Mülltonne in der Oststraße in Rudolstadt auf unbekannte Art und Weise in Brand. Diese brannte vollständig nieder. Infolge der Hitzeentwicklung wurden Fensterscheiben an einem angrenzenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte die Flammen. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell