Meßkirch

Hoher Sachschaden bei Wohnungseinbruch

Bei einem Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus in der Westenbergstraße haben Unbekannte zwischen Donnerstag, 7 Uhr und Freitag, 12 Uhr einen Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Euro-Betrags angerichtet. Die Täter scheiterten mit ihrem Vorhaben zunächst bei dem Versuch, mehrere Fenster und Türen aufzuhebeln, konnten sich dann aber doch Zutritt zum Gebäude verschaffen. Die Unbekannten durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und erbeuteten hierbei Bargeld. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Einbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Mengen

Alkoholisiert am Steuer

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagabend in der Riedlinger Straße einen 43-Jährigen gestoppt, der sich mit über 2,5 Promille hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt hat. Nachdem den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegengeschlagen war und der Mann deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung zeigte, führten sie einen Atemalkoholtest mit dem Fahrzeuglenker durch. Er musste die Polizisten in der Folge zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

