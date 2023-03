Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Handy gestohlen

In einer Unterkunft in der Wangener Straße wurde einem 14-Jährigen am Samstagnachmittag wohl gewaltsam ein Handy gestohlen. Der Jugendliche war in der Unterkunft zu Besuch, als er dort von einem Fremden, der ebenfalls als Gast dort war, nach seinem Handy gefragt wurde. Als der Unbekannte das schwarze I-Phone 12 wortlos einsteckte, kam es zum Streit. Der Unbekannte, der etwa 17 Jahre alt gewesen sein soll, zog den 14-Jährigen daraufhin an den Haaren, packte ihn am Hals und trat ihm gegen die Beine. Im Anschluss flüchtete er. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt zwischenzeitlich in der Sache.

Ravensburg

Geburtstag in Polizeigewahrsam

Nach einem handfesten Streit wegen der Lautstärke einer Feier anlässlich seines 42. Geburtstags musste der Gastgeber die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Kurz nach 22 Uhr bat in dem Gebäude in der Robert-Bosch-Straße ein anderer Bewohner die Feiernden um mehr Ruhe, was diesen wohl sauer aufstieß. Der 42-Jährige und zwei weitere Gäste griffen den 34-Jährigen kurzerhand zu dritt an und schlugen und traten den Mann. Als die hinzugerufene Polizei eingriff, zeigte sich der Gastgeber derart aggressiv, dass die Beamten ihn mit auf das Polizeirevier nahmen. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Neben der Kostenrechnung für den Polizeiaufenthalt haben er und seine zwei 42 und 45 Jahre alten Gäste mit einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu rechnen.

Ravensburg/ Markdorf/ Überlingen

Nach Verfolgungsfahrt auf der B 33 - Polizei sucht Zeugen

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat sich ein 28 Jahre alter Autofahrer am frühen Sonntag geliefert. Eine Streifenbesatzung wurde auf den Dacia des Mannes aufmerksam, als dieser gegen 3 Uhr die Gartenstraße befuhr. Nachdem dieser in der Meersburger Straße auf das Polizeifahrzeug aufmerksam wurde, drückte er aufs Gas, sodass er innerorts mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit unterwegs war. Er bog auf die B 33 Richtung Markdorf ein und fuhr auch hier, ungeachtet jedweder Ortsschilder, roter Ampeln oder der Tempolimits mit mutmaßlich Vollgas davon. Weiter gefährdete er den Gegenverkehr durch Lenken auf die Gegenfahrspur, sodass mehrere Fahrzeuglenker zum Ausweichen und Halten gezwungen waren. Eine Polizeistreife stellte den Mann letztlich in Überlingen an seiner Wohnanschrift. Der Grund für seine Flucht war schnell ermittelt - laut einem Drogenschnelltest hatte der 28-Jährige Amphetamin eingeworfen. Während der Fahrt befand sich auch seine 10 Monate alte Tochter im Auto. In der Folge nahmen die Polizisten den Fahrer mit in ein Krankenhaus, wo ihm Blut abgenommen wurde. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben. Die Polizei bittet nun Personen, denen der 28-Jährige in seinem Dacia Sandero entgegenkam oder die durch seine Fahrt gefährdet wurden, sich unter Tel. 0751/803-3333 sich bei der Polizei Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Messerangriff in Wohnung in der Südstadt

Mit einem Messer angegriffen worden ist ein 24-Jähriger in einer Wohnung im Pfannenstiel. Der junge Mann war mit einem 30-Jährigen wegen einer Zigarettenschachtel in Streit geraten, woraufhin der 30-Jährige das Zimmer verließ, um kurz darauf mit einem Messer bewaffnet wiederzukommen. Er griff seinen Kontrahenten daraufhin an und verletzte diesen leicht an Bauch und Hand. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 30-Jährigen.

Leutkirch

Autofahrer nach Kollision mit Lkw verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat ein BMW-Fahrer davongetragen, der am Sonntag kurz vor 13 Uhr mit einem Lkw zusammengestoßen ist. Der 54 Jahre alte Autofahrer war auf der Landesstraße von Urlau nach Rohrdorf unterwegs, als der Tanklaster-Fahrer, der die Straße von Friesenhofen kommend in Richtung Beuren kreuzte, ihm die Vorfahrt nahm. Während der 57-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, musste der BMW-Lenker nach der Kollision wegen seiner Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden. Am BMW entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Tanklaster dürfte sich indes auf rund 1.500 Euro belaufen.

Bad Wurzach

Busse mit Graffiti verunstaltet

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte am Sonntag zwischen Mitternacht und 13 Uhr zwei Busse auf einem Firmengelände im Ziegelwiesenweg großflächig beschmiert. Wie hoch der Schaden ist, der dadurch an den Fahrzeugen entstanden ist, kann aktuell noch nicht abgeschätzt werden. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im Tatzeitraum rund um das Gelände Verdächtiges gesehen haben, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Bodnegg

Zeugenaufruf nach Unfall auf der Bundesstraße 32

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen, nachdem ein Autofahrer am Sonntagabend auf der B 32 bei Rotheidlen einem entgegenkommenden Auto ausgewichen musste und dadurch gegen die Leitplanke gefahren ist. Der 58 Jahre alte Lenker des VW Passt war kurz vor 22 Uhr nach Ravensburg unterwegs, als ihm in einer Linkskurve ein helles größeres Fahrzeug auf seiner Spur entgegenkam. Er wich reflexartig nach rechts aus und fuhr in die Leitplanke. An seinem VW entstand dadurch ein Schaden von rund 15.000 Euro. Die Leitplanke beschädigte er auf mehreren Dutzend Metern. Das helle Fahrzeug fuhr indes weiter in Richtung Wangen. Die Polizei bittet nun Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem hellen Fahrzeug geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Blitzenreute

Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand gegen Festnahme

Vermutlich alkoholisiert ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 5.45 Uhr auf der B 32 zwischen Altshausen und Blitzenreute im Bereich Häcklerweiher ein 26-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. An der Unfallstelle verhielt sich der Mann aggressiv gegenüber den eintreffenden Polizisten und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Als ein Beamter den 26-Jährigen festhalten wollte, riss sich dieser los und versuchte über eine Leitplanke hinweg zu flüchten. Anschließend wehrte sich der 26-Jährige vehement gegen seine Festnahme, leistete Widerstand gegen die Einsatzkräfte und beleidigte diese. Trotz des deutlichen Alkoholgeruchs lehnte der Mann im Weiteren einen Atemalkoholtest ab, weshalb er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Sein Pkw wurde aufgrund eines beschädigten Vorderrads abgeschleppt. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

