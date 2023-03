Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Scheer

Autofahrerin ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am späten Montagabend in der Mengener Straße eine Autofahrerin gestoppt, die ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs gewesen ist. Gleich zu Beginn der Kontrolle fiel bei der Fahrzeugführerin eine angebrochene Bierflasche auf, wobei ein Alkoholtest nur eine geringfügige Alkoholisierung ergab. Bei der weiteren Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte die 37-Jährige jedoch Anzeichen dafür, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel steht. Nachdem ein daraufhin veranlasster Drogenvortest positiv auf Amphetamin und Cannabis anschlug, musste die Frau die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Darüber hinaus konnte die Frau keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Sie muss nun mit Anzeigen wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Veringenstadt

Reifencontainer bei Autohaus aufgebrochen

Vermutlich mit einem Transporter sind Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf das Gelände eines Autohauses im Mühlenweg gefahren und haben aus zwei Containern Kompletträder entwendet. Die Täter öffneten die Lagerstätten gewaltsam und erbeuteten Diebesgut in bislang unbekanntem Wert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder anderweitig Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Junger Mann in Ausnahmezustand leistet Widerstand und tritt nach Beamtin

Wegen eines jungen Mannes in einer medizinischen Notlage und mit starken Stimmungsschwankungen wurden am Montagabend der Rettungsdienst und die Polizei in die Pfarrhofgasse gerufen. Nachdem der Mann beim Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst ansprechbar war und sich augenscheinlich beruhigt hatte, wurde dieser im Verlauf des Einsatzes zunehmend aggressiver und geriet in einen psychischen Ausnahmezustand. Als er aufgrund seines Zustandes in eine Fachklinik gebracht werden sollte, beleidigte der Mann die Einsatzkräfte und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen. Auf einer Trage liegend riss er sich aus einem Handgriff und trat mit seinem Schuh gegen den Kopf einer Beamtin, wodurch diese leicht verletzt wurde, ihren Dienst aber fortsetzen konnte. Unter Begleitung der Polizei wurde schließlich der Krankentransport in eine Fachklinik durchgeführt.

Hornstein / Jungnau

Unbekannte randalieren auf Privatgelände und zünden Pyrotechnik

Unbekannte haben am Dienstagmorgen auf einem größeren Privatgelände in einem Waldgebiet zwischen Hornstein und Jungnau randaliert und dabei einen Sachschaden in Höhe eines fünf- bis sechsstelligen Euro-Betrags angerichtet. Die Täter verschafften sich unbefugt Zugang zu dem umzäunten Gelände eines ehemaligen Munitionslagers und brachen dort gewaltsam in eine Lagerstätte ein. Aus dieser entnahmen sie Pyrotechnik und steckten hiermit mehrere außer Betrieb gesetzte und auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge in Brand. Darüber hinaus fing auch eine größere offene Lagerhalle (Schleppdachhalle) und darin befindliches Brennholz Feuer. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte zu der Örtlichkeit aus, nachdem Zeugen gegen 10 Uhr zunächst eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Jungnau gemeldet hatten. Die Löscharbeiten sind großteils abgeschlossen, dauern aber noch an. Personen wurden nicht verletzt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat derweil die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Bereich zwischen Hornstein und Jungnau verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

