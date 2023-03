Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Auffahrunfall

Auf rund 6.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Auffahrunfall am Montag gegen 12 Uhr auf der B 31 entstanden ist. Ein 46-jähriger Citroen-Fahrer erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 21-Jähriger mit seinem VW an einer Ampel anhielt und fuhr auf. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Bodenseekreis/Überlingen

Betrüger spähen mit perfider Masche Daten aus

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt vor einer Betrugsmasche, bei der es die Betrüger nicht unmittelbar auf das Geld ihrer Opfer, sondern vielmehr auf deren Daten abgesehen haben. Mittels Email, die mit einem angeblichen Förderprogramm der KfW-Bank für "Inflationsschutz" wirbt, locken die Täter ihre Opfer und nutzen deren Angst vor steigenden Kosten aus. Über einen Link gelangen die Empfänger auf eine Homepage, die der der KfW-Bank täuschend ähnlich sieht. Mehrere Bürger aus dem Bodenseekreis sind in den vergangenen Wochen dem verlockenden Angebot auf den Leim gegangen und haben auf der Internetseite ihre persönlichen Daten eingegeben. Diese Daten werden von den Gaunern in der Folge für Identitätsdiebstahl genutzt. Die Ermittler des Polizeireviers Überlingen raten zur Vorsicht bei noch so verlockenden Angeboten: seriöse Kreditinstitute werden Sie niemals per Email auffordern, vertrauliche Daten per Link einzugeben. Folgen Sie daher keinen Links aus der Email und öffnen Sie keine Anhänge! Neben dem Ausspähen Ihrer Daten droht hier auch das Herunterladen einer Schadsoftware. Sollten Sie bereits Opfer dieser oder ähnlicher Betrugsmaschen geworden sein, erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

Bodenseekreis/Frickingen

Betrüger erbeuten vierstelligen Euro-Betrag

Erneut haben Betrüger in der vergangenen Woche durch ihr dreistes Vorgehen eine Frau um ihr Erspartes gebracht. Die 63-Jährige erhielt eine Whatsapp-Nachricht auf ihr Smartphone, in der ihr angeblicher Sohn behauptete, eine neue Mobiltelefonnummer zu haben. Im weiteren Chatverlauf bat der vermeintliche Angehörige darum, eine Rechnung für ihn zu begleichen. Die 63-Jährige versuchte zunächst, ihren Sohn zu erreichen, was ihr jedoch nicht gelang. In der Folge überwies sie den Betrag im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Lassen Sie sich durch die Nachrichten nicht unter Druck setzen! Versuchen Sie, ihre Angehörigen auf den Ihnen bekannten Nummern zu erreichen. Vereinbaren Sie gegebenenfalls ein Codewort und seien Sie generell misstrauisch bei Geldforderungen über Whatsapp oder Telefon. Sollten Sie dennoch Opfer eines Betrugs geworden sein, so kontaktieren Sie umgehend Ihre Bank und die Polizei. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048. Das Polizeipräsidium Ravensburg bietet Ihnen kostenlose Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und "unterwegs" an. Die spannenden Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Tel. 0751/803-1042.

