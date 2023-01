Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Verkehrsunfall zwischen Neuweiler und Schönaich fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Zwei junge Frauen mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden, nachdem sie am Sonntag gegen 02:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug bei Schönaich verunglückten. Die 19-jährige Fahrerin eines Fiat 500 war auf der Kreisstraße 1048 von Neuweiler kommend in Richtung Schönaich unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Landesstraße 1185 (Waldenbucher Straße) verlor sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über den Bordstein und weiter die angrenzende Böschung hinab, wo der Fiat auf einer Wiese zum Stehen kam. Die 19-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden dabei verletzt. Der Sachschaden an dem Fiat beläuft sich auf rund 5.000 Euro, das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst abgeschleppt werden. In wie weit bei dem Unfall noch Flurschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die 19-jährige Fahrerin schnellstmöglich zum Feuerwehrhaus nach Schönaich fahren, um ihre Mitfahrerin zu einem Feuerwehreinsatz zu bringen, als es zu dem Verkehrsunfall kam.

