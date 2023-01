Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Kleiningersheim: Unfallflucht in der Austraße

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person streifte am Samstag zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr mit ihrem Fahrzeug einen in der Austraße in Kleiningersheim am Fahrbahnrand geparkten Pkw Skoda, verursachte dabei einen Sachschaden von rund 2.500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

