POL-MG: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet ist es am Mittwoch, 21. Dezember, zu mehreren Einbrüchen gekommen.

An der Pescher Straße in Hardterbroich-Pesch haben sich zwischen 5.42 und 20.13 Uhr bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus verschafft. In beiden Fällen durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Aus einer Wohnung entwendeten sie diversen Schmuck.

In Neuwerk verschafften sich die Täter zwischen 17.30 und 18.49 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Baumhof. Offensichtlich suchten sie intensiv nach Beute. Ob und was entwendet wurde, ist nach aktuellem Ermittlungsstand nicht bekannt.

Zwischen 18 und 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Stiegerfeldstraße in Bonnenbroich-Geneicken ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten eine Digitalkamera.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die an den Tatorten etwas Verdächtiges beobachtet haben, in allen vier Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell