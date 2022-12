POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Mithilfe von zwei Zeugenhinweisen hat die Polizei am Montag und Dienstag, 19. Dezember, insgesamt drei gestohlene Roller an der Mathildenstraße und Karstraße entdeckt. Eine Zeugin meldete der Polizei am Montag, 19. Dezember, gegen 15 Uhr, dass Unbekannte an der Mathildenstraße einen verdächtigen Roller abgestellt hätten. Beamte schauten sich das Fahrzeug genauer an und stellten fest, dass ...

mehr