Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorradfahrerin schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Eine 45-jährige Motorradfahrerin hat am Dienstag, 20. Dezember, um 16.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Odenkirchener Straße im Stadtteil Heyden schwere Verletzungen erlitten.

Die Motorradfahrerin war in Richtung Odenkirchen unterwegs, als ihr in Höhe einer Tankstelle ein 51-jähriger Autofahrer entgegenkam. Der Autofahrer setzte zum Linksabbiegen auf das Tankstellengelände an. Laut Zeugenangaben sah es so aus, als wollte er abbiegen, ohne zuvor die Motorradfahrerin passieren zu lassen. Die Motorradfahrerin befürchtete einen Zusammenstoß und nahm ein Ausweichmanöver vor. Dabei kam sie auf der regennassen Fahrbahn zu Fall. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht.

Hinzugerufene Rettungskräfte und ein Notarzt behandelten die schweren Verletzungen der 45-Jährigen am Unfallort, ehe sie sie ins Krankenhaus brachten. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell