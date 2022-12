Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei gestohlene Roller dank Zeugenhinweisen aufgefunden

Mönchengladbach (ots)

Mithilfe von zwei Zeugenhinweisen hat die Polizei am Montag und Dienstag, 19. Dezember, insgesamt drei gestohlene Roller an der Mathildenstraße und Karstraße entdeckt.

Eine Zeugin meldete der Polizei am Montag, 19. Dezember, gegen 15 Uhr, dass Unbekannte an der Mathildenstraße einen verdächtigen Roller abgestellt hätten. Beamte schauten sich das Fahrzeug genauer an und stellten fest, dass Unbekannte Front und Zündung beschädigt hatten. Außerdem hatte der Besitzer den Roller am selben Tag als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug hatte er in einer Tiefgarage an der Mathildenstraße abgestellt.

Kurz darauf entdeckten die Beamten im Umfeld in einem Durchgang zwischen zwei Häusern einen weiteren verdächtigen Roller. Dieser wies ähnliche Schäden auf. Weitere Ermittlungen ergaben auch hier, dass Unbekannte den Roller am Samstag, 10. Dezember, an der Korschenbroicher Straße gestohlen hatten.

Die Polizei übergab den ersten Roller vor Ort an den Besitzer, den anderen stellte sie sicher.

Am Dienstag, 20. Dezember, meldete ein Zeuge einen offenbar gestohlenen Roller an einer Zufahrt zur Karstraße. Dieser sei dort an einem Zaun angelehnt abgestellt. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass an dem Roller die Verkleidung und das Steuergerät fehlten. Außerdem hatten Unbekannte die Kennzeichen an dem Fahrzeug entfernt. Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Unbekannte den Roller am Sonntagabend, 18. Dezember, an der Weststraße gestohlen hatten. Die Beamten stellten das Fahrzeug daraufhin sicher.

Die Ermittlungen dauern an. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell