POL-LB: Schönaich: Alkoholisierte Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Eine 61-jährige Pedelec-Fahrerin war am Sonntag gegen 22:50 Uhr in Schönaich auf der Bahnhofstraße unterwegs, wo sie aus Richtung Böblinger Straße kommend Mittig auf der Straße fuhr. Nachdem sich von hinten ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt näherte, wollte die Fahrradfahrerin ausweichen. Mutmaßlich aufgrund ihrer Alkoholisierung geriet sie dabei am rechten Fahrbahnrand gegen den Bordstein, stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog sie sich Verletzungen am Kopf zu, weshalb sie vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort musste sie sich zusätzlich zur ärztlichen Behandlung noch einer Blutentnahme unterziehen, nachdem ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp einem Promille angezeigt hatte.

