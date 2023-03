Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Unfallflucht

Die Polizei in Bad Saulgau sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.40 Uhr. In dieser Zeit wurde ein VW Sharan in der Sternstraße vor Gebäude 22 in Bad Saulgau von einem noch unbekannten Fahrzeug angefahren und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro. Vermutlich an der Vorbeifahrt streifte das Fahrzeug den Sharan im Bereich der hinteren Stoßstange rechts und beschädigte zusätzlich ein Rücklicht. Zeugen, welche entsprechende Wahrnehmungen zu dieser Zeit gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Auto beim Ausparken angefahren und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Pkw BMW auf dem Parkplatz Nord des Klosters Sießen beschädigt. Der BMW wurde im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000.- Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der unbekannte Unfallverursacher davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Bad Saulgau unter Telefonnummer 07581/482-0 entgegen.

