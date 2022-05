PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 21.05.2022 aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Betrunkener fällt vom Fahrrad

Ein gestürzter Radfahrer wurde der Polizei und dem Rettungsdienst am Freitagabend in der Martin-Staud-Straße gemeldet. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 78jährigen stellten die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Während der Blutentnahme musste der Mann von den Beamten festgehalten werden, da er sich dieser verweigerte. Dabei beleidigte er die Polizisten noch mit diversen Kraftausdrücken. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung ermittelt.

Einbrecher versucht Türen aufzubrechen

Ein unbekannter Täter versuchte bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Eingangstüren von zwei nebeneinanderliegenden Reisebüros in der Scheuergasse aufzubrechen. An den Türen konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden. Der Täter gelangte nicht in die Objekte, der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Tatverdächtiger leistet Widerstand bei Polizeikontrolle

Eine Person auf dem Dach des Lidl Marktes, In der Au, wurde dem Polizeirevier Sigmaringen am Samstagmorgen gegen 3 Uhr gemeldet. Bei der Umstellung des Gebäudes wegen des Einbruchsverdachts bemerkten die Beamten einen Mann in unmittelbarer Tatortnähe, der sich bei Erkennen der Polizei schnellen Schrittes entfernte. Er konnte jedoch eingeholt und kontrolliert werden. Dabei wurden an seinen Knien und Ellbogen Verschmutzungen und Abschürfungen festgestellt, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten. Gegen die weiteren Ermittlungen, insbesondere seine Personalienfeststellung, setzte sich der 36jährige massiv zur Wehr. Dabei musste er von den Beamten zu Boden gebracht und geschlossen werden. Dagegen sperrte er sich und trat um sich. Er wird wegen Widerstand gegen Polizeibeamte zur Anzeige gebracht. Anschließend stellten die Beamten fest, dass in den Lidl Markt eingebrochen wurde. Ob der 36jährige dort eingebrochen hat, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

